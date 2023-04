Unde se difuzeaza popularul late-night show ”Starea Nației”. Dupa ce Dragoș Patraru și-a retras emisiunea de la Prima TV pe motiv ca postul este restant cu plațile, realizatorul a decis sa ramana in continuare alaturi de telespectatorii sai. Pana cand va semna cu un alt post, ”Starea Nației” se va muta in mediul online, pe pagina oficiala a producției de pe YouTube ”Dincolo de frecusurile inerente, inclusiv editoriale, care-s normale, mai ales in cazul unei emisiuni care-si ia toata libertatea posibila si uneori chiar mai mult decat atat, am decis sa scoatem emisiunea de la TV”, a transmis Dragos…