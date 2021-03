Unde se află comuna cu cea mai mare rată de infectare cu COVID-19 din România Cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 din Romania se afla in comuna Rimetea, din Alba: 21 de cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit G4Media . Rimetea este locuita in principal de populație de etnie maghiara și este una dintre cele mai importante atracții turistice din Alba – atat datorita reliefului spectaculos al zonei, cat și a arhitecturii caselor tradiționale. „Rata este mare din cauza ca avem populație puțina”, a explicat primarul Deak-Szekely Szilard Levente. Localitatea este in carantina din 26 martie pana pe 9 aprilie. „Lumea sta in curți și iese sa se aprovizioneze la magazin doar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O comuna din județul Alba inregistreaza cea mai mare incidența a cazurilor de Covid din țara: 21 de infectari la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Rimetea, situata in apropiere de Aiud, care are chiar 1.000 de locuitori. ”Rata este mare din cauza ca avem populație puțina”, explica primarul…

- Președintele Maia Sandu a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca astazi va sosi in Republica Moldova primul lot de vaccinuri din cele aproape 100.000 de doze promise pana la finele lunii martie. Acestea sunt oferite de Romania și UE fie bilateral, fie prin intermediul platformei internaționale…

- Numarul cazurilor de COVID-19 depistate in Romania in ultimele 7 zile arata o creștere cu 54%, adica peste 9.000 de infectari in plus, fața de inceputul lunii februarie, ajungandu-se de la o medie zilnica de 2.425 la 3.738. Totodata, numarul pacienților cu forme severe de boala s-a inmulțit, astfel…

- Guvernul a urgentat alocarea de fonduri pentru modernizarea infrastructurii unitaților sanitare. 50 de milioane de euro vor fi folosiți pentru a imbunatați infrastructura de gaze medicinale și a rețelelor de electricitate, dupa ce doua incendii izbucnite in doua spitale din Romania care tratau pacienți…

- Petru, un bebeluș de origine romana din Valencia, a parasit joi spitalul din Spania in care era internat, in aplauzele si lacrimile medicilor care l-au ingrijit mai mult de doua luni de COVID-19, anunța Ministerul Sanatații din Romania, pe contul de Facebook. ”Petru, familia sa și medicii care l-au…

- Numarul cazurilor de COVID confirmate in Romania a ajuns la 654.007, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise miercuri, 6 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre acestea, 5.719 sunt cazuri noi, rezultate dupa 34.343 testari. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in București…

- O parte din a doua transa de vaccinuri impotriva COVID a ajuns marți dimineața in Romania, pe Aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni, urmand ca in cursul zilei de astazi și maine sa ajunga alte doze de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Comitetul national de coordonare a activitatilor privind…