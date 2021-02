Stiri pe aceeasi tema

- Varso Tower, un zgarie-nori din centrul Varsoviei, a devenit cea mai inalta cladire din Uniunea Europeana, a anuntat marti dezvoltatorul constructiei, dupa ce muncitorii au ridicat un turn cu inaltimea de 80 de metri, iar inaltimea totala a cladirii a ajuns la peste 310 metri,

- Comisia Europeana a facut apel marti la sase state membre sa relaxeze restrictiile impuse in mod unilateral la frontiere in vederea combaterii COVID-19. Asta, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai putin restrictiva in ce priveste circulatia bunurilor si persoanelor in blocul Celor 27,…

- In luna aprilie 2018, au fost demarate lucrarile de constructie la UBC 0, care trebuia sa fie cea mai mare si inalta cladire din cadrul complexului Iulius Town din Timișoara. Se preconiza atunci ca UBC 0 sa ajunga la o inaltime de 155 de metri si 27 de etaje și urma sa devina cea mai inalta cladire…

- Uniunea Europeana nu a convins inca statele membre care cer mai multi bani si relaxarea conditiilor pentru a se angaja in favoarea unor reduceri mai semnificative ale emisiilor poluante in cadrul Pactului ecologic european, relateaza vineri Reuters. Blocul comunitar a promis anul acesta tinte mai…