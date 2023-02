Iarna este una dintre cele mai bune perioade din an pentru a evada intr-o escapada la soare in strainatate, iar daca ești in cautarea locului unde sa faci plaja in luna februarie, ți-am pregatit cateva locuri absolut fabuloase. Aici sunt cateva dintre cele mai paradisiace locuri in care sa evadezi pentru puțina vitamina D in lunile in care in Romania este frig.Unde sa faci plaja in luna februarie In timp ce gerul și zapada lovesc mare parte a Europei in timpul celui mai rece sezon, exista o serie de locuri placute pentru a scapa de frig și a face plaja in luna februarie.Fie ca ești in cautarea…