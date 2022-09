Unde revin pedepsele corporale la școală Academia Cassville a decis in luna iunie a acestui an sa permita pedepsele corporale atunci cand alte forme de disciplina au eșuat. Ramane la latitudinea parinților sa spuna daca accepta sau nu ca copilul lor sa fie pedepsit in acest fel, scrie FranceInfo . In 2001, pedeapsa corporala a fost abandonata oficial in Cassville, SUA, dar acum a revenit. In anunțul academiei din Missouri, scrie ca pedeapsa fizica va fi „rezonabila”: consta in lovirea feselor cu un fel de scandura de lemn. Pedeapsa corporala este definita ca „folosirea forței fizice ca metoda de corectare a comportamentului unui elev” … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a referit, luni seara, la transportul elevilor, despre care a precizat ca este o masura care niciodata nu a fost aplicata, mai ales ca in Romania sunt mari probleme cu asumarea de responsabilitate. Astfel, daca nimeni altcineva nu isi asuma transportul elevilor,…

- Dupa o saptamana de contradicții intense referitoare la școlile care iși deschid porțile pentru elevi, așteptandu-i cu toalete in curte, dar și cu lipsa avizelor de securitate la incendiu, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, cat și președintele Romaniei au fost prezenți astazi la unele dintre cele…

- Elevii și copiii de gradinița vor incepe anul școlar viitor in doua saptamani, pe data de 5 septembrie 2022, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Noul an școlar va avea o durata de 36 de saptamani, noutatea fiind organizarea acestuia in perioade de invatare mai…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a incheiat cu autoritati publice locale 11 noi contracte finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de peste 111 de milioane de lei, care vizeaza „renovarea integrata si cresterea eficientei…

- Sudanul pare, conform activiștilor pentru drepturile femeilor de la „Centrul African de Justitie si Pace” sa se intoarca la vechile practici, cele in care femeile nu au niciun drept și nimeni nu le face, indiferent de circumstanțe, nicio dreptate. O femeie in varsta de 20 de ani, desigur, din Sudan,…

- Comisia UEFA de Control, Etica si Disciplina a transmis, joi, decizia in cazul deschis ca urmare a incidentelor de la partidele echipei nationale din luna iunie, informeaza frf.ro. Astfel, pentru incidentele de la cele patru partide disputate in Liga Natiunilor, UEFA a decis sa amendeze Federatia Romana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti, ca la rezultatele bune inregistrate la Evaluarea nationala si Bacalaureat au contribuit si parintii care au asigurat pregatirea propriilor copii prin meditatii. „La aceste rezultate bune a contribuit si efortul parintilor care au dorit sa asigure…

- O alta companie importanta pe piata muncii judetului Constanta, Romcim CRH Medgidia se implica in sustinerea unei clase de elevi electricieni organizata in sistemul de invatamant profesional ndash; dual, in cadrul liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia, pentru anul scolar 2022 2023.Asociatia…