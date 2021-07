Stiri pe aceeasi tema

- The "Traian Vuia" International Airport in Timisoara (AIT) has inaugurated, on Thursday, the new international passenger arrivals terminal, after the completion of the first stage of the investment project of the Ministry of Transport and Infrastructure, partly funded from non-reimbursable European…

- Alexandra Ușurelu revine in fața melomanilor cu un concert extraordinar care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara, in cadrul caruia indragita artista va canta piese de pe cel mai recent album de studio, „Fata care chiar exista”. „Formularea aceasta, «Fata care chiar exista», este…

- Format in Timișoara la sfarșitul anului 2018, proiectul Kings Are Overrated este un trio cu influențe synth pop și new wave, ai carui membri, cu backgrounduri muzicale diferite, combina sinteza instrumentelor cu parți vocale aranjate in structuri puțin atipice. „Promised” este cel mai recent single…

- Amatorii de muzici hip – hop sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un regal care include o serie de momente speciale alaturi de CTC și invitații lor. C.T.C. este o trupa de hip-hop formata la sfarșitul anului 1999 in formula DOC (Vlad Munteanu), Deliric (Razvan Eremia) si Vlad Dobrescu. DJ…

- ”Cognizant Softvision, unul dintre cei mai mari angajatori de tehnologie din Romania, a anuntat astazi ca intentioneaza sa angajeze inca 500 de noi colegi in echipa din Romania, pana la sfarsitul anului 2021, pe langa cei peste 500 de colegi angajati in prima jumatate a anului 2021. Astfel, Cognizant…

- Teatrul pentru copii și tineret „Merlin” inchide stagiunea 20220/2021 la sfarșitul acestei luni, dar pana la sfarșitul lunii iulie va avea in fiecare duminica, de la ora 18,00, cate o reprezentație in aer liber cu cele mai indragite spectacole, la Muzeul Satului Banațean. Primul spectacol, „Ursul pacalit…

- Prim-ministrul Florin Citu a pledat, joi, la Timisoara, pentru dezvoltarea componentei cargo la Aeroportul International "Traian Vuia", mentionand ca se va implica, astfel incat proiectul sa devina viabil cat mai curand. "Stiti ca acest mandat se axeaza pe investitii si primul obiectiv pe care l-am…

- Kings Are Overrated a lansat o noua piesa care anunța cel de-al doilea material discografic al trupei. Format in Timișoara la sfarșitul anului 2018, proiectul este un trio cu influențe synth pop și new wave, ai carui membrii, cu backgrounduri muzicale diferite, combina sinteza instrumentelor cu parți…