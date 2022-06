Stiri pe aceeasi tema

- A sosti sezonul estival, iar plajele de pe litoralul romanesc au inceput sa fie din ce in ce mai pline. Ce-i drept, bucurie mare pentru hotelieri și patroni, mai ales ca anul acest nu mai sunt la mare cautare hamsiile sau porumbul, ci un alt aliment neașteptat. Iata care este cel mai consumat produs…

- Parinții vor putea plati cu vouchere de vacanța taberele copiilor. Subprefectul Mureșan: „Un mare caștig pentru industria ospitalitații și turismul romanesc” Parinții vor putea plati cu vouchere de vacanța taberele copiilor. Subprefectul Mureșan: „Un mare caștig pentru industria ospitalitații și turismul…

- Bucurie mare pentru inca o vedeta de la noi. Astazi, de Ziua Copilului, ea a anunțat ca e insarcinata pentru prima data și urmeaza sa devina mare. Vestea a luat in surprindere pe toata lumea.

- Cat mai multe persoane și-au facut deja planuri pentru o vacanța de neuitat, insa cei care sunt indeciși in alegerea unei destinații exotice, dar și spectaculoasa se pot bucura de o vacanța de lux in Maldive. Vedetele de la noi din țara aleg de fiecare data sa mearga intr-o destinație de neuitat, insa…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- Paștele este o sarbatoare cu insemnatate mare pentru romani, iar toata lumea așteapta, cu nerabdare, sa poata petrece alaturi de cei dragi. Fie ca aleg sa stea acasa cu familia și prietenii, sau prefera sa plece in vacanțe cu destinații exotice, nimeni nu uita de una dintre cele mai importante sarbatori…

- Comunicat al deputatului Radu Tuhuț: Relansarea proiectului voucherelor de vacanța reprezinta relansarea turismului romanesc In Camera Deputaților am susținut o declarație politica referitoare la relansarea proiectului privind acordarea voucherelor de vacanța, care nu reprezinta doar o reușita a Partidului…

- In Camera Deputaților am susținut o declarație politica referitoare la relansarea proiectului privind acordarea voucherelor de vacanța, care nu reprezinta doar o reușita a Partidului Social Democrat in cadrul coaliției sau a guvernarii, ci este o reușita in primul rand a turismului romanesc. Voucherele…