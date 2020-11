Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gimnasta Monica Roșu (33 de ani), dubla medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 (Atena și Grecia), este insarcinata cu primul ei copil, o fiica. Sportiva se afla in a 25-a saptamana de sarcina. Monica Roșu, pregatiri pentru nașterea fiicei sale „Sunt foarte bine, mulțumesc, creștem”, a…

- Carmen Simionescu, cunoscuta publicului drept Karmen (22 de ani), a devenit mama pentru prima oara in vara anului trecut. Artista a dat naștere atunci unei fiice, Sofia Rosa Maria (1 an). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , solista a dezvaluit ca, imediat dupa naștere, s-a luptat cu o ușoara…

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele…

