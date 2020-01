Stiri pe aceeasi tema

- Monstrul din Caracal va face noi marturisiri in fața anchetatorilor. Dupa ce ieri, DIICOT a anunțat ca a reținut inca un barbat in cazul Caracal, barbat care ar fi violat-o pe Luiza Melencu alaturi de Gheorghe Dinca, astazi, monstrul a ajuns in fața oamenilor legii, acolo unde, conform Romania TV,…

- Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, ca a fost reținut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca. Atat cel reținut, cat și Dinca, au violat-o pe tanara.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, au acuzat-o…

- Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care nu ar fi permis politistilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca timp de mai multe ore, isi poate relua activitatea. Decizia a fost luata de Sectia pentru procurori a Consiliului Suprem al Magistraturii, conform Mediafax.

- Timpul trece, iar ancheta in cazul Caracal inca nu a ajuns la o concluzie. Zeci de ipoteze, mai multe piste si totusi, nimic concret. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, copila disparuta din luna aprilie, a facut noi dezvaluiri cutremuratoare.

- Dupa ce s-a aflat ca Gheorghe Dinca a depus plangere penala acuzand ca a fost batut in arest de politisti, Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a rabufnit in direct! Acesta a comentat informatia si crede ca totul este doar un scenariu "scris" pentru protejarea lui Gheorghe Dinca.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, una dintre fetele despre care Gheorghe Dinca a spus ca le-a ucis, a declarat ca barbatul nu poate fi trimis in judecata și ca la FBI au fost trimise niște „ciurucuri" din care nu se poate extrage ADN.

- Gheorghe Dinca a fost arestat dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost gasite ramasite umane despre care INML a precizat, in urma analizelor, ca sunt ale Alexandrei. Dosarul lui Gheorghe Dinca ar putea fi trimis in judecata in maximum…