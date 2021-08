Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii vor putea merge de luni, 23 august, gratuit cu autobuzul, cu condiția efectuarii a 20 de genuflexiuni , dupa reinstalarea automatului din cadrul programului ”Biletul de Sanatate”, informeaza publicația locala Ziua de Cluj. Automatul care elibereaza biletele va fi reinstalat in stația Memorandumului…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 se disputa de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Azi, FCSB va primi replica echipei Sepsi. Programul etapei a 6-a a Ligii 1 Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30…

- Joi, 29 iulie 2021, sportivii romani vor concura la doua sporturi la Jocurile OIimpice 2020. Astfel, Romania va fi reprezentata la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, dar și la inot, prin inotatorul David Popovici. Acesta va lua startul in finala probei de 100 m liber. CANOTAJ 02:40…

- Campionatul European de fotbal EURO 2020 va incepe, vineri 11 iunie 2021, odata cu partida Turcia- Italia, care va avea loc stadionul Olimpico din Roma, de la ora 22:00 și va fi transmis in Romania de PRO TV. Prima confruntare a turneului final va fi arbitrata de olandezul Danny Makkelie. Acesta va…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca festivalurile ar putea avea loc in Romania cu un numar mare de persoane chiar de la 1 iunie, cu condiția ca acestea sa fie vaccinate anti-COVID-19. Barna a facut referiri cu privire la relaxarile posibile ce vor avea loc de la 1 iunie. „Da, vine cu inca niste relaxari…