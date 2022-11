Stiri pe aceeasi tema

- Raportul medico-legal s-ar fi facut, spun surse apropiate anchetei, in Turcia, orașul Bursa. Numai ca legiștii de acolo l-au trimis catre Istanbul la institutul lor de medicina legala. Aceleași surse spun ca anchetatorii cel mai probabil vor dori ca expertiza sa fie repetata.Pe raport nu și-au pus concluziile…

- Targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, se va desfașura in perioada 26 – 30 octombrie 2022, in Centrul Expozițional Romexpo. Expoziția prezinta cele mai noi tendințe din domeniul agriculturii viticolturii, horticolturii și zootehniei, adresandu-se companiilor de profil din Romania…

- Un grup de traficanți turci se afla in spatele „Caravanei Luminii”, noul val de refugiați, grupul este activ din 2015 și ar avea legaturi puternice cu Ankara Autoritațile din Grecia sunt pe urmele persoanelor care organizeaza așa-numita „Caravana a Luminii”, care a provocat o noua alarma in cadrul autoritaților…

- Turismul romanesc are nevoie de un buget anual de promovare situat intre 10 si 20 de milioane de euro, o suma care se va recupera insutit sau inmiit, in cativa ani, sustine Traian Badulescu, purtatorul de cuvant al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). „Principala prioritate…

- Potrivit unui studiu realizat de compania de transferuri internaționale de bani TransferGo, unul din trei romani din diaspora planuiește sa iși petreaca concediul de vara in Romania, unde va cheltui sume importante de bani pe diverse bunuri de larg consum, materiale de construcții și servicii turistice.…

- Romanii aleg sa-si petreaca vacanta de vara fie in Grecia, fie in Bulgaria, fie in Antalya. Asta in cazul in care litoralul romanesc nu-i satisface. Dar un turist a marturisit ca a decis sa schimbe traditia. El a mers in Sardinia și a impartașit impresiile pe Facebook, pe un grup dedicat vacanțelor.…

- La finalul celor cinci zile de meciuri internaționale jucate la Sala Sporturilor Mioveni, ieri a avut loc finala Campionatului Balcanic de Volei Feminin Under 19. S-au confruntat in ultima zi: Bulgaria – Kosovo, pentru locul 5, Romania – Grecia, pentru locul 3, și Turcia – Serbia, pentru primul loc.La…

- Dupa intrarea principala din Complexul Sportiv Polivalent de la Unirea te lovește o pictura de mari dimensiuni. Este expusa deasupra intrarii de jos, catre terenul de joc. O pictorița din Bistrița și-a lasat permanent semnatura pe cladire. Autoarea picturii este Mirela Traistaru, una dintre bistrițencele…