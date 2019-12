Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, s-a stins din viața la doar 60 de ani, in urma unui accident rutier petrecut pe o șosea din Spania. Barbatul se pare ca mergea spre un restaurant cu specific romanesc, pentru a sarbatori ziua de 1 decembrie, cand tragedia s-a produs. Cornel Galeș iși refacuse…

- Cornel Galeș și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, ieri, in Spania. Cea care i-a fost alaturi in ultimul timp acestuia, Vivi, a mers la morga pentru a recunoaște trupul barbatului. Doina Belu, nașa lui Cornel și a Ilenei Ciuculete a facut declarații șocante la ”Agenția Vip” despre momentul…

- Vestea ca fostul soț al regretatei Ileana Ciuculete s-a stins din viața a intristat pe toata lume. Dupa moartea artistei, din anul 2017, Cornel Galeș a intrerupt toate legaturile cu familia fostei soții, iar in urma cu un an chiar s-a mutat in Spania pentru a incepe o viața noua.