Mirel Radoi mai ramane la carma naționalei. FRF a confirmat ca, in ciuda startului ratat in campania pentru Mondialul 2022, Radoi este in continuare susținut la naționala de fotbal a Romaniei. Totuși, din vara, Radoi ar putea ajunge la Al Hilal. Presa din Arabia Saudita, citata de GSP, dezvaluie ca selecționerul este pe lista conducerii clubului pentru a prelua echipa in sezonul viitor. Al Hilal, echipa care l-a demis in iarna pe Razvan Lucescu, este lider in Arabia Saudita. Echipa e condusa in prezent de brazilianul Rogerio Micale care se pare ca va ramane doar pana la finalul sezonului. Mirel…