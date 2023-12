Nicolae și Elena Ceaușescu au avut trei copii, pe Zoia, Nicu și Valentin. In prezent, cel din urma ste și singurul care mai traiește. Valentin, caci despre el este vorba, este singurul care are copii, printre aceștia se numara și Alexandra Ceaușescu, singura nepoata a soților Ceaușescu, in varsta de 26 de ani. Iata unde locuiește acum!