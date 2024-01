Stiri pe aceeasi tema

- Licitație inchiriere 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tupilați, str. Centru nr. 108, Tupilați, județul Neamț, telefon 0233782001, fax 0233782003,…

- Concesiune terenuri 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Oniceni, str. Eroilor, nr.58, Oniceni, judetul Neamț, telefon 0333407053, email [email protected].…

- Informatii de ultima ora despre baiatul roman de 14 ani impusat la Roma. O a doua persoana a fost retinuta de autoritatile italiene. De asemenea, exista informatii desre un alt suspect, tot roman, car ar fi deschis focul asupra adolescentului.

- 1. Informații generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Sabaoani, str. Orizontului, nr. 56, cod poștal: 617400, jud. Neamț, cod fiscal: 2613800, telefon: 0233735009,…

- Inceput de an deloc ușor pentru cunoscutul antrenor roman, la capitolul sanatate. Informații de ultima ora indica faptul ca Marius Șumudica, tehnicianul in varsta de 52 de ani, este internat intr-un spital din Turcia. Veștile i-au ingrijorat pe cunoscuții omului de fotbal, dar și pe suporterii „sportului…

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.

- Dupa decenii de ruina, cazinoul din Vatra Dornei este din nou o bijuterie arhitecturala. Actualul proprietar, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților l-a renovat printr-un proiect cu fonduri europene și l-a redeschis-o publicului, ca spațiu cultural.

- In ziua de 5 Octombrie 2010 a incetat din viata Adrian Paunescu, poetul roman de origine basarabeana. Adrian Paunescu (Adrian Paun) s-a nascut la 20 iulie 1943 in satul Copaceni, judetul Balti, (azi in Republica Moldova). Poet, publicist si om politic roman, Paunescu s-a facut cunoscut mai ales prin…