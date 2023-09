Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general al județului Dambovița s-a balbait doua minute pana cand nu a mai putut sa spuna nimic și a lasat microfonul jos. Profesoara de limba franceza, Adriana Tudose nu a reușit sa lege doua propoziții in limba romana! Cadrul didactic care reprezinta Ministerul Educației in județ…

- 11 detinuti de la Penitenciarul Craiova-Pelendava au inceput de luni luni școala. Ei au varste cuprinse intre 28 si 58 de ani, noua dintre ei urmeaza ciclul primar, trei fiind in clasa zero. Alti doi sunt la gimnaziu.

- Este dezastru in Maroc dupa cel mai puternic cutremur inregistrat in ultimii 60 de ani in aceasta tara. Peste 2.100 de oameni au murit si peste 2.400 au fost raniti in urma seismului cu magnitudine 6,8 pe Richter.

- Ministerul de Interne din Maroc a anunțat ieri ca 2.012 persoane au fost ucise și 2.059 au fost ranite, inclusiv 1.404 in stare critica, in cutremurul produs in noaptea de vineri spre sambata in munții Atlas.

- Cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut 296 de morti si 153 de raniti, potrivit unui bilant oficial provizoriu publicat de Ministerul de Interne, relateaza AFP.

- O recenta decizie judecatoreasca reimprospateaza o discuție vitala pentru sute de mii de profesori și milioane de elevi, parinți și angajați din școli, cea despre violența care crește in școli:In anul școlar 2021-2022 au fost raportate aproape 10.000 de acte de violența in unitațile de invațamant, cele…

- Regiunea Harkov construiește zeci de sali de clasa in sitațiile de metrou, pentru a le permite copiilor sa-și continue studiile in format fizic, dupa amenințarea cu rachete rusești supersonice.

- Profesoara din Italia care a fost concediata pentru ca a lipsit de la catedra 20 de ani din cei 24 de ani de munca spune ca are documente care sa demonstreze ca a fost la ore și a promis ca va prezenta versiunea ei asupra faptelor. Dar abia dupa ce se va intoarce de la plaja, relateaza BBC.