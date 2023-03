Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut in plenul Parlamentului European ca fermirii romani sa fie despagubiți pentru pierderile suferite ca urmare a invadarii pieței de grau ieftin din Ucraina. In plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din…

- Pe masura ce numarul accidentelor a crescut semnificativ in ultimii ani, sunt necesare noi inițiative privind siguranța rutiera. Prin urmare, s-a luat decizia ca mașinile sa aiba o cutie neagra, exact cum au și avioanele. Numarul mașinilor care circula pe drumurile publice din Romania este in creștere…

- Pentru ca volumul traficului tot crește, in curand, zice UE, masurile actuale de siguranța nu vor mai face fața. De aceea, sunt necesare noi inițiative privind siguranța rutiera … in general. In plus, trebuie protejați, pe langa ocupanții autovehiculelor, și ceilalți participanți la traficul rutier…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește ca, pana la data de 01 februarie 2023, beneficiarii ajutoarelor acordate in baza HG nr. 1053/2022 privind acordarea unor ajutoare exceptionale producatorilor agricoli, crescatori din sectoarele suin si avicol, care nu au accesat…

- Bruxelles - Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Migratia este o problema cu care Austria se confrunta, pe care Romania nu a cauzat-o, granitele noastre fiind sigure, dar la solutionarea careia suntem dispusi sa contribuim, insa asteptam mai multa deschidere din partea Austriei,…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș, a transmis marți, 17 ianuarie, ca, deși președinția suedeza a Consiliului UE este dispusa sa repuna pe agenda subiectul Schengen, acest lucru nu este suficient, daca guvernul Ciuca, președintele Klaus Iohannis și miniștrii „cu responsabilitați pe dosar” nu dau…

- Gazprom ne taie cu 56,5% volumul de gaz livrat in luna decembrie, conform deciziei Comisiei Situații Excepționale (CSE), publicate vineri, 23 decembrie. Potrivit autoritații, Moldovagaz a refuzat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Observatori, scrie Realitatea.md. Așadar, CSE a decis…