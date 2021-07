Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, ca votul pe care moldovenii l-au dat duminica la alegerile parlamentare anticipate aduce Republica Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeana. "Votul de duminica inseamna o apropiere mai mare pentru ca in contextul geopolitic actual…

- Noi detalii despre camionul cu țigari, sechestrat la inceputul lunii iunie de forțele de ordine din Romania in terminalul Tehnopolis din Iași. Fostul șef al IGP-ului din Moldova, actual președinte al partidului PACE, Gheorghe Cavcaliuc a decis sa faca lumina in cazul de fața, dupa ce Serviciul Vamal…

- Alegerile anticipate din Republica Moldova se desfașoara sub semnul scandalului politico-economic. Fostul șef al IGP-ului din Moldova, actualul președinte al partidului PACE, inscris in cursa pentru anticipate, Gheorghe Cavcaliuc face o dezvaluire in care este inplicata și Romania. Potrivit acestuia,…

- Ambasada Romaniei in Republica Moldova informeaza ca s-a modificat cadrul legislativ privind masura carantinei, aplicabila cetațenilor straini și apatrizilor care sosesc in Romania. Ambasada amintește ca, incepand cu 1 iunie 2021, au fost anulate restricțiile privind intrarea in Romania a cetațenilor…

- Vești excelente pentru românii din R. Moldova care doresc sa mearga acasa în România. CNSU a inclus R. Moldova în „lista verde”, astfel românii pot merge acasa fara a fi necesara carantinarea sau prezentarea unui test covid. Romania a actualizat…

- O importanta grupare infracționala specializata in contrabanda cu țigari din Republica Moldova a fost destructurata de DIICOT Buzau impreuna cu polițiștii SCCO in urma unor percheziții desfașurate in ultima luna, ultimele avand loc joi in mai multe locații din municipiul Buzau. Țigaretele ar fi fost…

- Pe cat de frumoși sunt moldovenii, pe atat de urați le sunt politicienii, exact ca-n Romania. Afirmația a fost facuta de cunoscutul prezentator TV roman Dan Negru. Intr-o postare pe o rețea de socializare, Dan Negru a precizat ca nu este implicat in nicio campanie electorala pentru alegerile…