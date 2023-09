Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt pentru a treia oara in acest an. Au fost surprinse imagini spectaculoase. Vulcanul Kilauea a inceput sa erupa duminica dupa-amiaza, curgerile de lava fiind in prezent limitate la zona craterului, a anuntat duminica Institutul Geologic al SUA (USGS), potrivit Reuters.…

- Al Hilal a batut palma cu Sevilla pentru transferul portarului marocan Bono (32 de ani). Acesta va lua calea Arabiei Saudite imediat dupa Supercupa Europei, cu Manchester City, programata in aceasta seara. Al Hilal a rezolvat transferul lui Neymar și continua campania spectaculoasa din acest mercato.…

- Orasul Padova, din nordul Italiei, a inceput sa elimine numele mamelor lesbiene non-biologice din certificatele de nastere ale copiilor lor, in conformitate cu noua legislatie adoptata de guvernul „familia traditionala pe primul loc” al premierului Giorgia Meloni, relateaza CNN.Aceste certificate…

- Peste o suta de suporteri ai FCSB sunt deja la casele de bilete de la Arena Naționala, care se vor deschide abia la ora 11:00. Aceștia au venit devreme in speranța ca vor prinde tichete de acces la derby-ul cu Dinamo de sambata, ora 21:30, care va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf”. ...

- Motiv de bucurie in familia lui Denis Ștefan. Soția indragitului actor, Cristina, iși sarbatorește de ziua de naștere. Cați ani a implinit, dar și ce imagini emoționante a postat pe o rețea de socializare alaturi de fiicele ei cu aceasta ocazie.

- Crenvurstii au pret relativ mic si sunt si gustosi. Ne pacaleste si placuta din galantar: crenvursti din carne de porc sau din piept de pui. Daca cititi atent ce scrie pe eticheta, o sa descoperiti un continut de carne de maximum 40 la suta. Restul este slanina, amidon, multe chimicale si sare. Tocmai…