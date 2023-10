Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a anunțat, duminica seara, gasirea celor patru copii, in comuna Calinești, sat Coca. Conform unor surse locale, copiii au fost gasiti de un localnic din Coca, care i-a dus la politie. Din primele verificari, aceștia nu au fost victima vreunei infracțiuni. Patru copii ucraineni cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani, aflați in plasament in localitatea Certeze, județul Satu Mare, erau dați disparuți și cautați de polițiști. Copiii disparusera, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2.00, dintr-un imobil din Certeze, unde erau in plasament.