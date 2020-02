Unde ar putea izbucni al III-lea Război Mondial Doctorul Farlez a explicat care sunt implicatiile in fiecare dintre aceste zone si cum acestea ar putea duce la o escaladare a violentelor care sa implice marile puteri militare ale lumii. Kashmir: este o regiune din nordul peninsulei India, administrata de India, Pakistan si China. in ultimii 10 ani, decalajul de putere convenționala dintre India și Pakistan a crescut simtitor, chiar daca Pakistanul a incercat sa atenueze diferența prin programul de inarmare nucleara. Din cauza acestei stari de fapt , tensiunile intre cele doua tari vecine au ramas la un nivel scazut pana la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

