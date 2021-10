Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat scumpirea gigacaloriei livrate de toate CET-urile din tara, cele mai mari cresteri fiind la Oradea, Arad si Barlad. Pentru Capitala, s-a aprobat o majorare cu 86,58% a pretului gigacaloriei, de la 176,55 lei la 329,41 lei. ANRE a transmis, joi,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a afișat noile prețuri plafon la produsele petroliere – prețurile la pompa ar putea crește din nou din 23 octombrie, scrie tv6.md. Se întâmpla dupa ce din data de 2 septembrie ANRE a început sa stabileasca…

- Cine va prelua consumatorii de energie care raman fara furnizor in septembrie: ANRE a aprobat si preturile pentru furnizarea de ultima instanta Cine va prelua consumatorii de energie care raman fara furnizor in septembrie: ANRE a aprobat si preturile pentru furnizarea de ultima instanta Electrica Furnizare…