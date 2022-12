Tedros Adhanom Ghebreyesus, 57 de ani, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatați (OMS), a anuntat, miercuri, ca unchiul sau a fost „asasinat” de catre militari eritreeni, in regiunea Tigray din Etiopia, informeaza AFP, citat de News.ro.„Am aflat ca unchiul meu a fost asasinat de catre armata eritreeana. Am vorbit cu mama mea, iar ea era devastata, pentru ca el era cel mai tanar din familie, era aproape de aceeasi varsta cu mine”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.„El nu a fost singurul (n.r. - ucis). In sat, atunci cand l-au ucis acasa la el, peste 50 de oameni au fost ucisi in…