Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele au luat cu asalt U.S. Open! Cine s-a aflat in public! U.S. Open 2023 este ediția cu numarul 143 a celebrului turneu de Grand Slam. Acesta este, de altfel, al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. Competiția se desfașoara in perioada 28 august – 10 septembrie 2023, la Centrul Național de…

- Sebastian Dobrincu a dat lovitura la 18 ani, gasind succesul chiar in Sillicon Valley prin softurile pe are le-a creat. Idelie sale au fost expuse personal lui Mark Zuckerberg. In prezent are 24 de ani, conduce un Lamborghini și acorda timp pasiunilor de care nu a avut timp din cauza muncii. Este vedeta…

- O femeie care asista sambata, 29 iulie, la un concert al cantaretei Cardi B, in Las Vegas, a aruncat cu bautura in direcția artistei. Cardi B a reacționat imediat, aruncand cu microfonul in spectatoare, transmite AFP, citata de Agerpres.Incidentul a avut loc la Drai’s Beach Club din Las Vegas și a fost…

- Prezentarea științifica realizata de cercetatorul salajean Robert Chiș-Ciure la Conferința Asociației pentru Studiul Științific al Conștiinței (ASSC26), organizata in New York a fost menționata intr-un editorial al prestigioasei publicații Scientific American. Robert scrie pe contul sau de Facebook…

- Lionel Messi și Sergio Busquets au semnat cu Inter Miami, echipa lui David Beckham. Cei doi fotbaliști se reintalnesc din postura de coechipieri, dupa doi ani in care au jucat in tabere diferite. Leo Messi s-a desparțit de Paris Saint-Germain, din postura de fotbalist liber de contract, in timp ce Sergio…

- Caprele Charlie, Cowgirl, Mallomar si Chico au ca misiune vara aceasta sa manance buruienile care cresc pe stancile sectiunii Forever Wild, o zona naturala protejata si un sanctuar de pasari din Riverside Park, aflat pe malul raului Hudson in Upper West Side din Manhattan, transmite EFE. Prezentarea…

- Naomi Campbell a devenit mama a doua oara la 53 de ani. Supermodelul a anunțat pe rețelele de socializare ca a nascut un baiețel, insa fara sa dea prea multe detalii.Naomi Campbell a nascut un baiețel. Supermodelul, in varsta de 53 de ani, spune ca „nu este niciodata prea tarziu sa devii mama" - și…

- Cantareața Bebe Rexha și-a intrerupt concertul de duminica, de la New York, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat din public, informeaza BBC, preluat de Hotnews.Bebe Rexha a cazut in genunchi pe scena, dupa ce ce telefonul aruncat din public a nimerit-o in cap. Ulterior, a fost luata de…