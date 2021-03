Stiri pe aceeasi tema

- A implinit noua luni pe data de 14 martie, iar Click! va prezinta primele fotografii in premiera cu Maria, unica nepotica a milionarului Gigi Becali. Luminita si fiica sa, Teodora, au scos-o la o plimbare in parcul din Baneasa, unde au dat cateva ture cu caruciorul. Fetele lui Gigi s-au ferit sa fie…

- Recent, Alexandra Becali și-a cumparat un bolid de lux de sute de mii de euro, pe care il scoate pe strazile Capitalei ori de cate ori are ocazia. Fiica mijlocie a latifundiarului din Pipera este atat de mandra de noua achiziție incat nu se ferește s-o parcheze in locuri in care este imposibil sa treaca…

- Vestea ca Mirel Radoi a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19 i-a luat prin surprindere pe toți iubitorii fotbalului. Cum se simte acum selecționerul roman și ce reacție a avut patronul FCSB Gigi Becali, cand a aflat. Latifundiarul din Pipera n-a avut nicio jena sa spuna asta. Gigi Becali, reacție…

- Gigi Becali a primit o veste buna de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Cererea latifundiarului din Pipera pentru reabilitare și ștergere interdicțiilor pe care le avea a fost acceptata. Gigi Becali a ...

- Carmen de la Salciua a spus de nenumarate ori ca este impresionata de oamenii cu suflet mare,astfel ca acum Gigi Becali se afla pe lista brunetei la capitolul ”oameni buni”. Latifundiarul din Pipera a reușit sa o lase fara cuvinte pe artista care acum numai cuvinte de lauda la adresa lui.

- Dupa 0-1 cu Hermannstadt, a treia infrangere la rand in toate competițiile pentru FCSB, patronul Gigi Becali a avut o reacție dura. Latifundiarul din Pipera s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de echipa lui Toni Petrea și i-a criticat pe jucatori. In plus, acesta a vorbit și despre lupta la titlu,…

- Scandal mare in fotbal intre deja celebrul Gigi Becali și cuplul cu vechime Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ieri, latifundiarul din Pipera a facut o marturisire șocanta pentru lumea fotbalului și a showbizului: cei doi ar dori sa divorțeze. Acum, Anamaria Prodan a oferit primele declarații…

- Gigi Becali este un tiran pentru fotbaliști. S-a aflat tot: cum ii umilește in vestiar, mereu. Una dintre victimele latifundiarului din Pipera a facut dezvaluiri. Despre cine este vorba și prin ce coșmar a trecut, citiți in articolul de mai jos. Gigi Becali, un adevarat dictator cu fotbaliștii pe care…