- Una dintre persoanele injunghiate mortal in atacul de vineri de la London Bridge a fost identificata, potrivit BBC. Este vorba despre un barbat in varsta de 25 de ani, care absolvise Universitatea din Cambridge.

- Barbatul care a ucis doua persoane vineri pe Podul Londrei se numea Usman Khan, avea 28 de ani si a fost detinut dupa ce a fost condamnat pentru terorism, a anuntat seful brigazii antiteroriste din Marea Britanie, Neil Basu, informeaza BBC.

- Un renumit istoric rus, specialist in Napoleon si decorat cu Legiunea de Onorare a Frantei, a fost arestat sambata la Sankt Petersburg, fiind suspectat ca si-a ucis o fosta studenta, scrie presa rusa.

- Un baiat de 13 ani, supraviețuitor al atacului armat in urma caruia traficanții mexicani de droguri i-au omorat 9 membri ai familiei, și-a ascuns 6 frați in tufișuri inainte sa plece 23 de kilometri, pe jos, pentru a cauta ajutor, arata BBC. Opt copii au supraviețuit atacului, cinci dintre aceștia fiind…

- Rudele victimelor atacului armat care a avut loc in 2012 intr-un cinematograf din Aurora, Colorado, in timpul proiectiei filmului „The Dark Knight Rises”, sunt ingrijorate din cauza violentei expuse in lungmetrajul „Joker” al lui Todd Phillips, potrivit news.ro.Intr-o scrisoare transmisa directorului…