Una dintre marile enigme ale omenirii a fost elucidată: De ce au femeile grețuri în sarcină Un hormon care trece de la fat la mama și sensibilitatea organismului feminin la aceasta substanța ar fi la originea grețurilor pe care 80% dintre femei le resimt in timpul sarcinii, precum și a hiperemezei de sarcina, cea mai grava forma a acestei afecțiuni. Responsabil de aceste episoade este un hormon produs de fat - GDF15 -, dar cantitatea acestuia și "noutatea" pe care o reprezinta substanța pentru mama sunt cele care determina intensitatea grețurilor, scrie mediafax.ro. Cercetarea a fost publicata in revista Nature. GDF15 este un hormon exprimat in concentrații scazute in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

