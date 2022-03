Una dintre firmele care participa la atribuirea contractului pentru serviciul public de transport judetean a dat in judecata Consiliul Judetean Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta a incheiat un acord cadru de furnizare si distributie mere pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular, precum si prescolarilor din gradinitele de stat autorizate acreditate si particulare acreditate, cu program normal de 4 ore" in cadrul ldquo;Programului…

- Potrivit datelor oficiale, la baza procesului sta subsectorul de plaja din Mamaia inchiriat de la ABADL de catre Black Wave Center din 2014. Se arata in Hotararea 53 2022 a Tribunalului Constanta ca firma a solicitat "anularea notificarii de reziliere a Contractului de inchiriere nr. ... comunicata…

- JT Grup Oil SA continua seria proceselor si a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal dosarul nr.1649 118 2022 Dosarul are ca obiect "obligatia de a face" Parati in dosar sunt Guvernul Romaniei, trei ministere, o agentie nationala si Administratia Nationala…

- Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanta Decizia, pronuntata in prima instanta de Tribunalul Constanta, a fost deja contestata de reprezentantii unitatii de invatamant la Curtea de Apel Constanta. Discutiile s au purtat in dosarul inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ si…

- Allchim DDD Co a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal, dosarul nr.710 118 2022, avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice Parat in dosar este municipiul Constanta Societatea a castigat in 2019 un contract de dezinsectie, deratizare si…

- DNA anunta, miercuri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui ANGHEL CARMEN-NINA, la data faptei si in prezent sef serviciu economic in cadrul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (A.R.S.V.O.M.), in sarcina careia s-a retinut comiterea infractiunii de folosire, in orice…

- Obiectul dosarului este reprezentat de "obligare emitere act administrativ Autorizatia nr. 2013 08.11.2019ldquo;. Denumirea lucrarii pentru care s a obtinut autorizatia este "construire imobil locuinte colective S P 4E, parter comercial, platforme de parcare, imprejmuire terenldquo;, durata lucrarilor…

- Incepand de luni, 27 decembrie, locuitorii cartierelor din Prelungirea Ghencea vor avea o noua linie de transport public: 322, a anuntat, vineri, Primaria Capitalei, potrivit news.ro. Noua linie de transport public va incepe sa functioneze de saptamana viitoare.Citește și: CJUE arata…