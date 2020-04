Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se pregateste sa-i intampine pe turistii straini in iulie, dar sosirile nu vor fi din toata lumea, asa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu acordat BBC, informeaza publicatia Greek Reporter.

- Grecia se pregateste sa-i intampine pe turistii straini in iulie, dar sosirile nu vor fi din toata lumea, asa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu acordat BBC, informeaza publicatia Greek Reporter. ‘Deschiderea frontierelor este ceva ce trebuie…

- Grecia face pregatirile necesare pentru a-i intampina pe turiștii straini incepand cu luna iulie, insa aceștia vor putea veni doar din anumite zone ale lumii.Anunțul a fost facut de ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu acordat BBC, precizeaza Agerpres.”Deschiderea frontierelor este…

- "Deschiderea frontierelor este ceva ce trebuie discutat cu expertii din sanatate si speram ca vor fi de acord cu o deschidere graduala. Avem ca obiectiv luna iulie pentru primirea turistilor, dar ei nu vor putea veni din orice destinatie", a explicat Theocharis. Saptamana aceasta, ministrul Turismului…

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times. Potrivit portalului, intr-o perioada in care autoritatile din domeniul sanatatii…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat ca cei care vor sa-și faca vacanța pe teritoriul elen vor avea nevoie de un fel de pașaport de sanatate, „pașaport coronavirus”, adica un document oficial din țara de origine, care sa ateste ca respectivii turiști nu sunt infectați cu SARS-COV 2. Aceasta regula…

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times.Citește și: Rareș Bogdan și Florin Roman au EXPLODAT in ședința PNL: ne MACELAREȘTE…

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times.