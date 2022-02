Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Certificatul verde devine, de miercuri, obligatoriu la locul de munca si in mijloacele de transport din Germania: Cifre ale infectarilor fara egal Certificatul verde devine, de miercuri, obligatoriu la locul de munca si in mijloacele de transport din Germania: Cifre ale infectarilor fara egal Intr-o…

- Italia a fost prima tara din Uniunea Europeana care a introdus obligativitatea prezentarii certificatului verde la serviciu, pe 15 octombrie. De maine, in Germania e in vigoare aceeasi masura, iar persoanele nevaccinate si cele netrecute prin boala vor trebui sa prezinte un test COVID negativ efectuat…

- Aceasta inseamna ca persoanele nevaccinate si cele netrecute prin boala vor trebui sa prezinte un test de COVID-19 negativ efectuat cu cel mult 24 de ore inainte pentru a avea acces la locul de munca, pentru a calatori cu trenul si avionul, precum si pentru accesul in metroul si autobuzele urbane. Autoritatile…

- Noi masuri antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal intra in vigoare de miercuri, 24 noiembrie, in Germania. Din cauza raspandirii necontrolate a COVID, autoritațile au decis, printre altele, ca certificatul verde sa devina obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor…

- Cinci polițiști au fost raniți în Olanda și cel puțin 40 de persoane au fost reținute în trei provincii, în timp ce protestele violente împotriva restricțiilor COVID-19 au continuat și în noaptea de sâmbata spre duminica, transmite Reuters.Autoritațile olandeze…

- Declin neasteptat al vanzarilor cu amanuntul in zona euro, in septembrie, partial din cauza Germaniei. Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada…

- Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Analistii intervievati de Reuters anticipau pentru zona euro o crestere lunara de 0,3%…