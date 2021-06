Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al uneia dintre minore, disparute in Dunare, luni dupa-amiaza, in zona portului Isaccea, a fost recuperat și adus la mal. Joi dimineața, prin apel la 112, s-a anunțat prezența unui corp pe Dunare, la aproximativ 50 m de mal și aproximativ 400 de m in aval de locul dispariției. Cautarile…

- Scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, sprijiniti de colegii din judetul Constanta, au reluat, miercuri dimineata, misiunea de cautare in Dunare a celor doua minore din orasul Isaccea care au disparut luni dupa-amiaza in apele fluviului. Cele doua fete, cu varste de 11…

- Scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, sprijiniti de colegii din judetul Braila, au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a celor doua minore din orasul Isaccea care au disparut in apele fluviului in ziua precedenta. Cele doua fete, cu varste de 11 si 12…

- Cautarile celor doua surori care au disparut in zona Portului Isaccea, județul Tulcea, au fost oprite. Cautarile vor fi reluate marți dimineața. Operațiunile de cautare a celor doua fete disparute, luni dupa-amiaza, in apele Dunarii, au fost oprite in jurul orei 21.40, potrivit mediafax.ro.…

- Au aparut ultimele imagini cu fetita de trei ani data disparuta in localitatea Saraiu si ulterior gasita decedata pe camp.Joi, 10 iunie, politistii au fost anuntati prin apel 112, cu privire la faptul ca, o fata de doar 3 ani, intr un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinti,…

- Se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca se reiau cautarile persoanei disparute in Dunare, zona Vadu Oii, km 248.Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…