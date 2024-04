Stiri pe aceeasi tema

- Hoții, dar mai ales criminalii sunt trimiși adeseori la testare cu detectorul de minciuni. Rezultatul singur nu este suficient și nu lamurește definitiv un caz. Indica doar faptul ca omul testat spune sau nu adevarul in legatura cu un fapt. De unul singur, fara alte probe, testul cu detectorul de …

- "Daca oamenii au incredere in mine și ma vad viitor prezidențiabil, daca oamenii au incredere in mine, sa aiba incredere ca duc aceasta barca unde trebuie.Eu pot sa imi asum o candidatura la prezidențiale daca sunt suficient de mulți romani care sa iși doreasca asta și sa se manifeste.Eu nu sunt fricos.…

- AUR incepe testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene. Motivul? Oficialii partidului vor sa scada riscul de tradare. Anunțul a fost facut de prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, care a declarat ca la mijloc este strict vorba despre un test de integritate. Oficialul…

- "Daca oamenii au incredere in mine și ma vad viitor prezidențiabil, daca oamenii au incredere in mine, sa aiba incredere ca duc aceasta barca unde trebuie.Eu pot sa imi asum o candidatura la prezidențiale daca sunt suficient de mulți romani care sa iși doreasca asta și sa se manifeste.Eu nu sunt fricos.…

- AUR iși va testa liderii de organizații județene cu detectorul de minciuni. Motivul? Oficialii partidului vor sa scada riscul de tradare. Citește și: Ministrul Alexandru Rafila vine la Pitești Arena Anunțul a fost facut de prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, care a declarat ca la mijloc…

- AUR incepe testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene. Motivul? Oficialii partidului vor sa scada riscul de tradare. Anunțul a fost facut de prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea, care a declarat ca la mijloc este strict vorba despre un test de integritate. Oficialul…

- Saptamana viitoare partidul extremist AUR incepe testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene, a confirmat pentru Info Sud-Est prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea. Testarea cu poligraful reprezinta un ”test de integritate” și este necesara pentru a scadea riscul…

- Acest scenariu a fost realizat de un jurnalist elvețian in urma declarațiilor facute de Emmanuel Macron, care susținea ca va trimite soldați in Ucraina sa lupte pe front.Dupa Franta, Romania si Polonia s-ar implica printre primele in razboiul din Ucraina, apreciaza cotidianul elvetian Neue Zurcher Zeitung…