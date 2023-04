Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 aprilie, sunt anulate alte patru zboruri operate de Air Moldova. Astfel, potrivit orarului online al curselor operate de companie, au fost anulate doua zboruri din Georgia și Turcia: Tbilisi – Chișinau de la ora 03:50 și Istanbul – Chișinau de la 16:50, transmite Ziarul de Garda. De asemenea,…

- O minora a incercat sa se arunce in gol de pe acoperișul Hotelului Național din Capitala. Cazul a avut loc miercuri, 12 aprilie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Chișinau. Informația a fost confirmata pentru Jurnal.md de catre ofițerul de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati. Poliția…

- Doar constituirea și manifestarea publica activa a unui larg front comun al partidei proeuropene din societatea moldoveneasca este in stare sa puna sfarșit manifestarilor sfidatoare ale colaboraționiștilor din partida revanșei imperialiste ruse, lipsindu-i pe nostalgicii antieuropeni de orice speranța…

- Caștigatoarea etapei naționale Eurovision Song Contest 2023 din Polonia, Blanka, nu a venit in Republica Moldova pentru a evolua in Finala Naționala de la Chișinau. Anularea zborurilor de catre Compania Air Moldova i-a dat peste cap calatoria in Republica Moldova, informeaza moldova1.md .

- Compania Air Moldova anunța ca zborul Dusseldorf – Chișinau este operat cu reținere, iar prin urmare pasagerii cursei au ramas blocați in aeroportul din Germania. Despre asta anunța reprezentanții companiei avia intr-un comunicat de presa. „Stimați pasageri, din cauza dificultaților de ordin operațional…

- 53 de furnizori de servicii media audiovizuale din Republica Moldova au fost sancționați de Consiliul Audiovizualului, in 2022, pentru ca nu au respectat prevederile referitoare la programele audiovizuale locale, informeaza Consiliul Audiovizualului. Au fost aplicate 120 de sancțiuni pentru 53 de furnizori…

- Patru membri ai organizației criminale „Machena”, care au pus in aplicare planul rapirii unui barbat pe care l-au amenințat cu moartea, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a Inspectoratului Național de Investigații și de procurorii PCCOCS. Potrivit Poliției,…