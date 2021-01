Stiri pe aceeasi tema

- Romania incepe vaccinarea impotriva Covid-19, iar o parte dintre romani - cel puțin in mediul online - sunt ingrijorați de eventualele efecte adverse ale virusului. Aceste ingrijorari sunt alimentate și de știri false raspandite pe Internet. Tocmai din acest motiv Guvernul Romaniei a și prezentat…

- „Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiti din fonduri publice. Este o cifra istorica, cea mai mare suma investita in investitii publice din ultimii zece ani. In ceea ce priveste constructiile ingineresti reprezinta jumatate din tot ce inseamna piata constructiilor din Romania,…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj de Ziua Naționala a Romaniei in care a facut un apel la unitate in aceste momente grele prin care trece Romania și intreaga omenire. „La mulți ani, dragi romani! La mulți ani, Romanie draga! La mulți ani, suceveni!…

- Senatorul UDMR Antal Lorant a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca infrastructura care sa permita invatamantul online lipseste din foarte multe locuri din Romania, in contextul in care Guvernul a luat decizia inchiderii tuturor scolilor si mutarii activitatii in mediul online. Antal Lorant…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca in urmatoarea perioada campania electorala va fi permisa și pe teren, asta deoarece nu poți sa suspenzi aceasta activitate doar in mediul online. El a dat exemplul zonelor din țara unde accesul la Internet este restricționat.Citește și: FOTO – Imaginile MORȚII…

- Ministrul Transporturilor promite 315 km de noi drumuri nationale, autostrazi si drumuri expres in 2020. Ce tronsoane vor fi gata pana la sfarșitul anului Reteaua de drumuri nationale, autostrazi, variante ocolitoare si drumuri expres din Romania se va imbunatati, in 2020, cu 315 km modernizati, a declarat,…

- S-a aflat! Dupa lungi cercetari, cei doi tineri care au dus-o pe Inna la spital au decis sa vorbeasca. Și ce sa vezi... surpriza! Este vorba desore un fost prezentator de televiziune din Romania și de un faimos vlogger, cunoscut pe rețelele de socializare!

- Mihai Grigore, un antreprenor care detine o pensiune in Viscri, satul facut celebru de printul Charles, anunta ca cei care s-au saturat de oras si vor sa se mute in satul brasovean exista mai multe oferte de munca. "Avem niste job-uri la Viscri, daca v-ati saturat de oras si vreti sa va mutati in Viscri.…