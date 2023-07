Un virus transmis de capuşe, descoperit relativ recent, se răspândeşte în Europa La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV) purtat de capuse s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani – relateaza DPA sambata. Virusul, care nu a fost legat de nicio boala grava la oameni, a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta, Rusia, Elvetia si acum in Germania, a confirmat Centrul pentru medicina de calatorie (CRM) din Dusseldorf. Cercetatori de la Universitatea de Medicina Veterinara (TIHO) din Hanovra, oras din nordul Germaniei, au gasit dovezi ale transmiterii ALSV prin intermediul capuselor la animale salbatice, cum ar fi caprioarele,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sase ani de la descoperirea sa in China, virusul Alongshan (ALSV) purtat de capuse s-a raspandit in mare parte din Europa, potrivit unor experti germani, relateaza DPA sambata, citat de Agerpres.Virusul, care nu a fost legat de nicio boala grava la oameni, a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta,…

- Pe 28 iulie se implinesc 108 ani de la declanșarea Marelui Razboi, devenit in scurta vreme Primul Razboi Mondial, care se va incheia pe 11 noiembrie 1918, in urma semnarii unui armistițiu. Mai mult de 16 milioane de militari și civili au pierit intr-o conflagrație care, contrar speranțelor unora, nu…

- Pentru a ii proteja pe președintele SUA, Joe Biden, și ceilalți participanți la summitul de la Vilnius, NATO a transformat capitala Lituaniei intr-o adevarata fortareața aparata cu armament. Biden și liderii NATO se vor intalni saptamana viitoare la doar 32 km de gardul de frontiera al Lituaniei, acoperit…

- Serviciul de contrainformatii militare al Germaniei (MAD) a avertizat in legatura cu activitatile de spionaj in crestere din Rusia si China care vizeaza fortele armate germane, informeaza vineri DPA.

- Țarile G7 – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – vor sa iși mențina relevanța și influența in cadrul ordinii globale in schimbare. Confruntandu-se cu provocarile reprezentate de China și de Rusia, care incearca sa modifice ordinea existenta și sa conteste interesele Occidentului,…

- Guvernul german ii cere emisarului chinez Li Hui "sa exercite presiuni" asupra Rusiei pentru ca aceasta sa-si retraga trupele din Ucraina, anunta vineri un purtator de cuvant al Ministerului german de externe, Christian Wagner, relateaza AFP. Emisarul chinez, care se afla de o saptamana intr-un turneu…

- Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile cu Casa Alba, pana cand reprezentantii acesteia vor fi dispusi sa accepte concesii dificile. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,77%, la cel mai ridicat nivel cdin ultimele 52 de saptamani, si toate sectoarele au avut o evolutie…

- Reprezentantul special chinez in afacerile euroasiatice, Li Hui, va efectua pe 15 mai, un turneu de vizite oficiale in Ucraina, Polonia, Franța, Germania și Rusia pentru a discuta despre soluționarea crizei Ucrainei, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. El…