Un virus se raspandește rapid in Romania, mai ales printre cei mici: vorbim despre adenovirus. Simptomele pe care le da infecția cu adenovirus sunt specifice, de cele mai multe ori, unei infecții respiratorii. Copiii pot face febra, pot avea varsaturi sau tuse, dar și ochi roșii. In cazul in care febra, diareea sau varsaturile nu inceteaza la tratamentul simptomatic dupa cateva zile, este important ca parintele sa mearga la spital cu cel mic. Asta, bineințeles, dupa ce a mers la un medic pediatru sau un medic de familie. Exista si situații in care cei mici necesita internare, in cazul in care…