Stiri pe aceeasi tema

- Un șoricel obsedat de curațenie a devenit viral in intrega lume. Daca despre soareci se stia pana acum ca fac dezordine, ei bine pentru o rozatoare din Tara Galilor, lucrurile nu stau deloc asa. Dimpotriva, soricelul pare de-a dreptul obsedat de curatenie. Povestea unui soricel obsedat de curațenie…

- Actorul hollywoodian Shia LaBeouf vrea sa devina diacon catolic, dupa ce a primit sacramentul confirmarii in noaptea de Anul Nou, potrivit The Guardian.O filiala din California a franciscanilor capucini, un ordin religios catolic, a impartasit marti vestea intr-o postare pe Facebook, alaturi de fotografii…

- Colin Burgess, bateristul formulei originale a trupei de hard rock AC/DC, la inceputul anilor 1970 a incetat din viața. Muzicianul avea 77 de ani. „Foarte trist sa aud de moartea lui Colin Burgess”, se arata intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook a trupei, publicata vineri seara, noteaza The…

- Putin spune ca Rusia este „pregatita pentru discuții” pentru a pune capat „tragediei” razboiului din Ucraina, dar apoi da vina pe Kiev pentru ca ar refuza discuțiile de pace, scrie The Guardian. Vladimir Putin a spus ca Moscova este „pregatita pentru discuții” pentru a pune capat „tragediei” razboiului…

- Dupa ce a trait ani intregi pe strazi, iar faima sa a luat amploare, motanul Gacek, 5 ani, a fost adoptat și și-a gasit un nou camin, relateaza Insider și Notes from Poland. Evaluarea sa de pe Google Maps a fost eliminata.Szczecin, orașul polonez port la Marea Baltica, avea o atracție turistica inedita:…

- Un prezentator de radio din sudul Filipinelor a fost impușcat mortal in studioul sau, intr-un atac la care au asistat cei care urmareau emisiunea in direct pe Facebook, scrie The Guardian.Barbatul inarmat a intrat in postul de radio de acasa al lui Juan Jumalon, un prezentator de știri din provincie…