Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Munteanu, viceprimarița municipiului, a participat la tombola organizata la Festivalul Bucovina Motorfest și a caștigat marele premiu la sfarșitul saptamanii trecute.Culmea, tot ea a fost cea care a condus ședința de Consiliu Local in care s-a votat sponsorizarea evenimentului cu 40.000 de lei.Potrivit…

- Castigarea marelui premiu al festivalului Bucovina Motorfest Suceava, o motocicleta Yamaha, i-a adus viceprimarului Teodora Munteanu o bucurie de scurta durata si un enorm val de critici, acuze si solicitari de demisie. Chiar daca legal nu a gresit cu nimic participand la tombola, pentru care trebuia…

- Teodora Munteanu, viceprimarița municipiului Suceava, a participat sambata seara la tombola organizata la Festivalul Bucovina Motorfest și a fost cea care a caștigat marele premiu: o motocicleta Yamaha. Ea a fost cea care a condus ședința de Consiliu Local in care s-a votat sponsorizarea evenimentul…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a publicat, vineri, pe Facebook, o fotografie in care apare o statuie din ceara a Laurei Codruța Kovesi, șefa parchetului European. Daniel Funeriu precizeaza ca statuia se afla la un muzeu al figurilor de ceara din Bulgaria, iar respectiva poza ar fi primit-o…

- La Timișoara oamenii se pot vaccina in lanul de lavanda. La centrul mobil de vaccinare al Spitalului Militar Timisoara din localitatea Fibis oamenii pot veni, in intervalul orar 8.00 – 20.00 pentru a se imuniza. La acest centru este disponibil serul de la Johnson&Johnson. „Vaccinarea altfel și o stare…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, va participa in acest weekend la a doua sa competitie de ciclism din acest an. Eduard Novak va putea fi vazut in acest week-end la Turul Colinelor Bacau. „La acest sfarsit de saptamana voi participa la a doua mea competitie de ciclism din acest an. Sunt…

- Incident pe holurile Parlamentului miercuri, dupa prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliența. La ieșirea din sala de plen, premierul Florin Cițu a evitat sa se opreasca și sa ofere vreun raspuns presei, fiind urmarit de aceasta pe holurile Parlamentului pana in momentul in care a ajuns…

- Un șofer din Alba s-a dus cu TIR-ul sa se vaccineze anti-coronavirus. Barbatul din județul Alba se afla intr-o cursa interna cand s-a decis sa mearga la centru pentru a se vaccina. Acesta s-a abatut de la drum și a intrat cu TIR-ul la centrul de vaccinare drive-thru din Deva. Șoferul de TIR s-a vaccinat…