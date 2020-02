Stiri pe aceeasi tema

- Compania de ridesharing Uber a primit autorizație de la Departamentul american pentru autovehicule din California,Statele Unite, pentru testarea de mașini care se conduc singure, pe drumurile publice, la aproape doi ani de la un accident mortal în care a fost implicata o mașina Uber, transmite…

- Autoritațile medicale din statul american California au anunțat recent ca au confirmat un nou caz de infecție cu noul coronavirus, al noualea in Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters.O femeie din localitatea Santa Clara, in apropiere de San Francisco, este in carantina, iar familia…

- Al treilea caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Statele Unite, in comitatul Orange din statul american California, au anunțat autoritațile medicale, relateaza agenția Reuters, conform Mediafax.Individul, un calator din Wuhan, China, a fost plasat in carantina intr-un spital…

- Autoritatile de reglementare in domeniul comertului din Statele Unite au deschis o investigatie impotriva Fitbit, Garmin si a altor producatori de dispozitive purtabile, in urma unor acuzatii de incalcare a brevetelor facute de compania Koninklijke Philips si divizia nord-americana a acesteia, transmite…

- O balena care canta din dragoste, o pisica devenita celebra si un grup de capre vorace, creditate cu limitarea unui devastator incendiu de vegetatie din California, se numara printre animalele care au ajuns vedetele ziarelor si emisiunilor de stiri din Statele Unite in 2019, informeaza Reuters. Prezentam…

- Peste 300 de studenți sauditi din aviația militara americana au fost opriti la sol ca parte a unui „repaus de siguranța” dupa ce un locotenent al Forțelor Aeriene Saudite a ucis trei persoane saptamâna trecuta la o baza a Marinei SUA din Florida, au declarat oficiali americani pentru…

- Un adolescent de 16 ani care si-a ucis joi doi colegi de clasa si a ranit alti trei la un liceu din Santa Clarita, California, chiar de ziua sa, inainte de a se impusca in cap, a murit vineri la spital, a anuntat biroul serifului din tinutul Los Angeles, transmite Reuters. "Nathaniel Tennosuke…