Un vasluian a fost prins beat și fără permis, la volanul unei mașini neînmatriculate Un șofer de 28 de ani, din județul Vaslui, a fost prins de polițiștii de la Rutiera in timp ce conducea o mașina neinmatriculata, deși nu avea nici permis. Mai mult, acesta era și in stare de ebrietate. Un barbat in varsta de 28 de ani, din comuna Osesti, prins conducand un autoturism cu numere false de inmatriculare, aflandu-se in stare de ebrietate si fara sa detina permis de conducere, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.„In baza probatoriului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 28 de ani, din comuna Osesti, prins conducand un autoturism cu numere false de inmatriculare, aflandu-se in stare de ebrietate si fara sa detina permis de conducere, a fost retinut de politisti si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva,…

- Politistii valceni au inceput, marți, 23 de perchezitii in Valcea și in Capitala, intr-un dosar in care administratorul unui hotel este suspectat ca a decontat masa și cazare unor cetațeni ucraineni, declarand un numar mai mare de persoane decat cel real, scrie Agerpres.Au fost facute 22 de percheziții…

- Un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Craiova a fost implicat, luni seara, intr-un accident rutier pe strada Caracal din municipiul Craiova, in timp ce se deplasa catre un alt eveniment rutier.Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj, politistii se deplasau…

- Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața, in jurul orei 4. Mai multe echipaje de intervenții s-au deplasat la fața locului, insa barbatul nu a mai putut fi salvat. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul are 27 de ani și este din orașul Negrești. ”In cauza se fac cercetari pentru stabilirea…

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, potrivit Agerpres.…

- Politistii din judetul Neamt au prins, joi, un sofer din Bacau, aflat sub influenta alcoolului si avand permisul suspendat, care conducea pe DN 15 un autoturism de sub capota caruia ieseau flacari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu,…

- Un tanar a fost retinut de politisti dupa ce, fara a avea permis de conducere, a furat un autoturism, a intrat in sant cu el, apoi a mai furat unul cu care a intrat in gardul unui imobil, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, informeaza Agerpres. „Barbatul, care nu detine…

- Doi elevi de la o scoala din municipiul Botosani au fost recompensati de politisti, dupa ce au predat Politiei un portofel care continea banii si documentele persoanei care l-a pierdut, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit…