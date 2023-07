Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Vaslui a devenit in 2019 un caz nemaiintalnit in Groenlanda, un teritoriu autonom care face parte din Regatului Danemarcei. Dupa ce și-a ispașit pedeapsa pentru furt, barbatul a refuzat sa paraseasca inchisoarea, iar autoritațile l-au angajat ca gardian.

- Pațania unui roman in Groenlanda este demna de un film de comedie. Pe insula acoperita de gheața din Groenlanda, traiește toata populația țarii intr-o suprafața cat un județ romanesc. Capitala, Nuuk, este un oraș mic, cu 15.000 de locuitori, și este cunoscuta pentru micul sau aeroport, hotel, banca,…

- Un hacker roman care a creat cel mai periculos virus cibernetic din istorie a fost gasit vinovat de o instanța din Statele Unite. Acesta a facilitat infectarea computerelor cu diverși viruși pentru a fura date financiare. Barbatul, supranumit chiar „Virus”, și-a recunoscut faptele și urmeaza sa execute…

- Jason Derulo va canta in Piața Constituției. Superstarul muta ”Summer in the City” in luna august. Biletele pentru show-ul Robbie Williams raman valabile. Solistul american ce a lansat melodii de succes pe intreg mapamondul (printre care amintim ”Wiggle”, ”Talk Dirty”, Want to Want Me”, ”It Girl”, ”Whatcha…

- Silvestru Șoșoaca a primit 180 de zile de amenda-inchisoare, el trebuind sa plateasca suma de 18.000 de lei catre statul roman. In cazul in care nu va achita, ”cu rea-credinta”, pedeapsa s-ar putea comuta intr-una de inchisoare cu executare.Potrivit rechizitoriului, Dumitru Silvestru Sosoaca ”l-a tras…

- Informația aparuta in mass media ca sculptorul Dumitru Șerban – președinte al UAP Arad – a fost colaborator al Securitații cand era student i-a determinat... The post Cazul Dumitru Șerban a creat un precedent, iar acum consilierii au votat modificarea Regulamentului in CLM appeared first on Special…

- Intr-o scrisoare trimisa catre prim-ministrul Rishi Sunak, publicata pe Twitter, Raab a spus ca ancheta impotriva sa a creat un precedent periculos, dar iși va pastra cuvantul dat și prin urmare demisioneaza, relateaza Reuters.„Am cerut ancheta și m-am angajat sa demisionez, daca se constata vreo agresiune.…

- A sperat ca va caștiga 15.000 de euro și acum are de platit un milion de euro! E vorba despre un șofer de tir roman, care a fost prins in ianuarie, in Franța, transportand canabis. Joi, judecatorii l-au condamnat la 4 ani de inchisoare și la plata unei amenzi uriașe.