Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost gasita decedata in urma unui incendiu produs joi, intr-o anexa a unei gospodarii din municipiul Aiud, județul Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un primar din judetul Bistrita – Nasaud este acuzat de Agentia Nationala de Integritate ca nu poate justifica o avere de 100.000 de lei si 37.000 de euro, iar alti alesi locali sunt suspectati de inspectorii de integritate de conflict de interese si incompatibilitate, potrivit news.ro. Fii…

- Rachetele rusești au lovit joi o școala din Zaporojia, a anunțat un oficial ucrainean, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un pieton a fost accidentat, marti seara, pe Soseaua Antiaeriana din Bucuresti, de un autovehicul care circula spre Calea 13 Septembrie. Manevrele de resuscitare nu au dat rezultat, fiind declarat decesul victimei, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Amenzi de 110.000 lei a dat Garda Naționala de Mediu Constanța la doua ferme de pasari. Una dintre acestea a depașit capacitatea maxima autorizata pentru creșterea pasarilor, iar cealalta nu avea viza anuala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Angajata unei institutii din Sebes, judetul Alba, este suspectata ca si-ar fi insusit peste 100.000 de lei din fonduri destinate persoanelor asistate social, iar o alta este banuita ca ar fi acoperit fapta ei. Politistii fac, miercuri, perchezitii care le vizeaza pe amandoua. Fii la curent…

- Un barbat a fost arestat preventiv, un altul a primit arest la domiciliu si alti doi sunt cercetati sub control judiciar in dosarul de furt de cupru in valoare de 200.000 de euro in care politistii au facut perchezitii in judetele Cluj, Alba, Sibiu si Ilfov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un numar de 2.060 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 167 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…