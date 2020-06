Un vapor se scufunda Un vapor se scufunda si supravietuiesc numai 7 persoane: un barbat si 6 femei.Dupa saptamani de asteptari, femeilor le vine pofta. Asa ca se duc la barbat si ii spun. Acesta isi face un calendar in care are in fiecare zi una. Dupa 3 saptamani, intr-o duminica, singura lui zi libera, statea barbatul intins pe plaja, gandindu-se cum sa fuga, pentru ca nu mai rezista.Cum statea el asa, vede un alt barbat inotand spre tarm. Bucuros incepe sa strige si cand celalalt ajunge la mal ii spune totul.Ii mai spune:– Acum ca ai venit tu, o sa avem 3 zile fiecare si restul liber.La care celalalt raspunde: –… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- Specialiștii din laboratorul Direcției de Sanatate Publica nu a mai putut face teste in ultimele doua saptamani, pentru ca se epuizasera kiturile. Firma care a caștigat licitația a trimis Direcției de Sanatate Publica Buzau kituri de PCR pentru 2.000 de teste, ce vor permite prelucrarea de probe prelevate…

- Numarul total al persoanelor infectate a ajuns astfel la 19.907, dar aproape 14.000 au fost declarate vindecate. Mai sunt la Terapie Intensiva 153 de persoane. Ieri au fost raportate și 9 decese, ridicand bilantul total al victimelor la 1.305 Sursa articolului: Autoritațile au anunțat ieri 238 de noi…

- Vodafone Romania anunța cu bucurie introducerea unor concedii parentale platite integral, pentru o perioada de 16 saptamani. Noua politica este in vigoare de la 1 aprilie 2020 și se adreseaza tuturor angajaților care devin tați biologici, respectiv tuturor celor care devin parinți adoptivi, indiferent…

- Minerii din cadrul Societatii Nationale a Lignitului Oltenia revin din aceasta dimineata la lucru, dupa o perioada de doua saptamani de somaj tehnic, perioada ce se va repeta la sfarsitul lunii. Deocamdata e cert faptul ca programul de lucru i...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara. ca la sfarsitul acestei saptamani se va face o evaluare a primei perioade de relaxare. „Stim destul de sigur ca vom redeschide terasele”, a spus Tataru, care a precizat ca daca panta se va mentine, romanii vor avea o viata normala in august.…

- Acțiunile pentru siguranța comunitații din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 19 persoane, precum și dispunerea a 12 de masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 69 de conducatori auto au ramas fara permis. In saptamana 18 – 24 mai a.c., peste 600 de polițiști…

- Daca Statele Unite ar fi instituit distantarea sociala cu doar o saptamana mai devreme, ar fi putut salva 36.000 de vieti pierdute din cauza coronavirusului, se arata intr-o cercetare a Columbia University, relateaza CNN.