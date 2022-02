Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 februarie, polițiștii au reținut un barbat in varsta de 62 de ani, din Vernești, pentru ca nu a respectat ordinul de protecție emis de Judecatoria Buzau. Concret, buzoianului ii era interzis sa se apropie de concubina sa și de locuința acesteia, la o distanța mai mica de 100 metri, precum…

- A vrut sa fie romantic de Sf. Valentin și nu a mai ținut cont de ordinul de protecție emis impotriva lui. In 14 februarie, politistii Sectiei 2 Timișoara au reținut pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de „incalcarea ordinului de protecție”. In data de 10 februarie,…

- La data de 6 februarie a.c., politistii Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati, de catre o femeie, de 38 de ani, din comuna Lumina, cu privire la faptul ca sotul sau, de 40 de ani, ar fi incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa.Politistii l au gasit pe barbatul in cauza in imobilului…

- I eri, 2 februarie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au fost sesizați de catre o femeie, de 61 de ani, din comuna Sasciori, cu privire la faptul ca fiul sau s-a apropiat de imobilul in care aceasta locuiește și se manifesta violent, incalcand ordinul de protecție emis…

- Polițiști din cadrul Secției 7 Rurala Plenita au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 50 de ani, din comuna Orodel, banuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea ordinului de protectie. In dupa-amiaza zilei de ieri, politistii au fost sesizati de o femeie de 47 de ani, din comuna Orodel, cu privire…

- Un barbat de 57 de ani nu a respectat masurile impuse de ordinul de protecție provizoriu emis de polițiștii din Seini. S-a intamplat in acerst final de saptamana, cand polițiștii din Seini s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat de 57 de ani din oraș a incalcat dispozițiile ordinului…

- La data de 14 decembrie a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, un barbat de 43 de ani, din Jibou a incalcat ordinul de protecție. In concret, pe numele barbatul instanța a emis, la data de 7 septembrie a.c., un…

- Zilele acestea, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in executare cinci mandate de perchezitie in Buzau si Galati pentru savarsirea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Activitatile s-au desfasurat in baza mandatelor emise de Judecatoria…