Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, Ialomița, a fost reținut pentru omor miercuri noapte, 29 decembrie, fiind suspectat ca și-a ucis iubita minora, in varsta de 16 ani, dupa o cearta.Conform IPJ Ialomita, miercuri, in jurul orei 18:00, politistii din Cosereni au fost sesizati, prin apel 112,…

- Șefului Direcției generale urmarire penala a Centrului National Anticoruptie (CNA) Ghenadie Tanas a fost reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate. Informația a fost confirmata de…

- Politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca impreuna cu lucratori vamali au descoperit o cantitate de substanta vegetala susceptibila a face parte din categoria drogurilor de risc (marijuana), ascunsa intr-un flacon de medicamente apartinand unui tanar cu cetatenie romana…

- Agent șef principal Moldovan Vasile se afla in timpul liber, dar a reusit sa salveze, azi, in ultima clipa, viata unei femei care intentiona sa se sinucida. El a fost abordat de o persoana necunoscuta, care i-a cerut ajutorul. Aceasta a observat o femeie care era așezata pe calea ferata. Luptatorul…

- Zilele trecute, patinoarul din Targu Secuiesc a gazduit o dubla intalnire din Campionatul Național de hochei pe gheața: ACS Hockey Club Fenestela 68 – Corona Brașov Wolves 3-4, luni, 15 noiembrie și 2-4, marți, 16 noiembrie (FOTO). In aceste zile, la patinoarul din Gheorgheni se joaca „dubla" dintre…

- RETINUT DE POLITISTI PENTRU FURT IN SCOP DE FOLOSINTA, CONDUCERE FARA PERMIS ȘI CONDUCERE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI Ieri, 10 noiembrie, politistii din cadrul Poliției Orașului Odobești au retinut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea infractiunilor de furt in scop de folosinta, conducerea unui…

- Un curier in varsta de 22 de ani a fost arestat de polițiști in timp ce se pregatea de o livrare. Barbatul era cautat de mai mult timp, fiind dat chiar și in urmarire naționala. Aceasta fusese pus sub acuzare pentru trafic de droguri de risc.

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat meciul amical disputat in fața Georgiei, scor 37-25 (22-14). Partida s-a jucat in sala Dinamo din București. Pe banca Romaniei s-a aflat Xavi Pascual, care e la al doilea mandat de selecționer al naționalei noastre. De altfel, pe banca Georgiei…