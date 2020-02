Un vaccin pentru noul coronavirus a fost testat de cercetatorii din Londra pe soareci

O echipa de cercetatori de la Imperial College London sustine ca se numara printre primele care au testat pe soareci vaccinuri contra noului coronavirus si spera sa aiba un vaccin disponibil pana la sfarsitul anului, dupa cum a afirmat unul dintre acesti specialisti, citat marti de AFP.



Epidemia de coronavirus nou a provocat peste o mie de morti in China continentala dupa data de 11 ianuarie cand a fost anuntat primul deces atribuit virusului 2019-nCoV.



"Tocmai am injectat in soareci vaccinul pe care l-am generat din bacterii si speram ca in cursul urmatoarelor cateva saptamani…