- Un potential vaccin candidat in curs de a fi dezvoltat in Danemarca s-a dovedit, in testele initiale pe animale, eficient impotriva unei mutatii a noului coronavirus descoperite la nurci in aceasta tara, a afirmat joi un cercetator care lucreaza la acest vaccin, transmite Reuters.

- Autoritatile britanice au impus o interdictie de acces pe teritoriul Marii Britanii in cazul vizitatorilor din Danemarca, dupa cazurile de coronavirus de la fermele de nurci. Exceptie fac cetatenii britanici care vin din Danemarca, relateaza bbc.com.

- Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters.…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat miercuri ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva COVID-19 pe 40.000 de locuitori ai capitalei - etapa finala de testare a acestui vaccin anuntata in august.

- Guvernul lui Donald Trump pregateste in mod activ distribuirea la scara mare a unui eventual vaccin impotriva covid-19 - pana la 1 noiembrie -, adica chiar inainte de alegerile prezidentiale, un lucru care arata cursa neinfranata angajata de cea mai afectata tara din lume in vederea invingerii epidemiei,…