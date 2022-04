Un vaccin adaptat la varianta Omicron va fi administrat în Germania din septembrie Un vaccin adaptat la varianta Omicron de coronavirus va incepe sa fie administrat in Germania din septembrie, a anuntat duminica ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, relateaza dpa. „Vom avea un vaccin care protejeaza impotriva variantelor Omicron – ne asteptam acest lucru in septembrie”, a declarat ministrul german pentru ziarul Bild am Sonntag. Faptul ca noi variante de coronavirus apar in continuare a facut „mult mai dificil sa ne pregatim pentru mutatii”, a mai spus Lauterbach. „Este foarte posibil sa apara o varianta Omicron foarte contagioasa care sa fie la fel de mortala ca Delta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

