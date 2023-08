Un utilaj feroviar a deraiat în Teleorman. Un bărbat a murit In aceasta dimineața, un utilaj feroviar a deraiat in Teleorman. ”Din primele verificari efectuate de echipa operativa deplasata la fata locului, s-a constatat faptul ca, in timp ce un utilaj feroviar condus de un barbat de 53 de ani, din municipiul Craiova, se deplasa din directia Rosiori de Vede catre statia Atarnati, in imprejurari care vor fi stabilite din cercetari, in urma efectuarii de lucrari pe calea ferata, ar fi deraiat, iar la efectuarea manevrelor de repunere pe calea de rulare, s-a rasturnat”, a transmis IPJ Teleorman. Barbatul care conducea utilajul nu a raspuns manevrelor de resuscitare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un utilaj feroviar a deraiat, marti, la ieșirea din Roșiorii de Vede, in judetul Teleorman. O persoana a decedat in urma acestui accident. ACTUALIZARE 12.20. IPJ Teleorman a transmis, marti, primele date cu privire la accidentul feroviar de la Rosiorii de Vede. ”Din primele verificari efectuate de echipa…

- IPJ Teleorman a transmis, marti, primele date cu privire la accidentul feroviar de la Rosiorii de Vede. ”Din primele verificari efectuate de echipa operativa deplasata la fata locului, s-a constatat faptul ca, in timp ce un utilaj feroviar condus de un barbat de 53 de ani, din municipiul Craiova, se…

- UPDATE: Victima, un barbat de cca. 55 de ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare, echipajele medicale ale SAJ Teleorman declarand decesul. Misiunea pompierilor a continuat pentru asigurarea masurilor P.S.I., iar autoritațile competente au preluat cazul pentru cercetari.Știrea inițialaUtilaj feroviar…

- Incident pe calea ferata din Roșiorii de Vede, dupa ce un utilaj a deraiat depe șinele de tren. Utilajul feroviar a pierdut controlul pe calea ferata (la ieșirea din Roșiorii de Vede spre Draganești de Vede), incident in urma caruia exista și o victima, care se afla in stare de inconștienta, in stop…

- Un utilaj feroviar a deraiat, marti, pe calea ferata, in judetul Teleorman, o victima fiind inconstienta, informeaza News.ro.ISU Teleorman a anuntat, marti, ca un utilaj feroviar a deraiat pe calea ferata, la iesirea din Rosiorii de Vede spre Draganesti de Vede. CITESTE SI Cum folosesc hackerii…

- Incidentul s-a produs, marți dimineața, la ieșirea din Roșiori de Vede spre Draganești de Vede, cand utilajul feroviar a deraiat și a ieșit de pe șine, informeaza Ziarul Teleormanul.”O victima inconstienta, in stop cardio-respirator, se intervine cu doua autospeciale de descarcerare, o autospeciala…

- ISU Teleorman a anuntat, marti, ca un utilaj feroviar a deraiat pe calea ferata, la iesirea din Rosiorii de Vede spre Draganesti de Vede. ”O victima inconstienta, in stop cardio-respirator, se intervine cu doua autospeciale de descarcerare, o autospeciala de stingere, un SMURD si doua echipaje medicale…

- Eveniment Utilaj feroviar deraiat la ieșirea din Roșiori de Vede august 1, 2023 08:57 Un nou incident feroviar a avut loc in aceasta dimineața la ieșirea din Roșiori de Vede spre Draganești de Vede. Potrivit ISU Teleorman, un utilaj feroviar a deraiat pe calea ferata, fiind anunțata o victima…