Un uragan se îndreaptă spre Hawaii, iar un altul spre Mexic Insula americana Hawaii va fi lovita marti seara si miercuri de vanturi puternice din cauza trecerii uraganului Hector la sud de arhipelagul din Oceanul Pacific, a anuntat Centrul national al urganelor (NHC), cu sediul la Miami, relateaza AFP.



Potrivit ultimului buletin al NHC de marti, de la ora 12.00 GMT, Hector era un uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, care numara cinci in total.



Vanturile care insotesc uraganul Hector ating 215 km/h, cu rafale de vant chiar mai puternice, dar "o scadere in intensitate este prevazuta in urmatoarele 48 de ore".



